"La memoria non è un peso, è la nostra forza": il discorso del Sindaco di Cerveteri Gubetti per il 4 Novembre • Terzo Binario News

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖, 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑒,

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒,

𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑑’𝑎𝑟𝑚𝑎,

𝗖𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶,

oggi ci ritroviamo qui, uniti, per celebrare la 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘇𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮𝘁𝗲, una data che segna il compimento del difficile percorso che ha portato alla nascita dell’Italia unita. Una data che ci invita alla memoria, alla gratitudine e al raccoglimento.

Il 𝟰 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 non è una ritualità.

È una promessa.

È la consapevolezza che la 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀, la 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮, la nostra stessa 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 sono state costruite grazie al sacrificio di uomini e donne che hanno dato tutto, anche la vita, perché l’Italia potesse vivere libera e unita.

Oggi rendiamo omaggio, con profonda riconoscenza, a tutti i caduti italiani di ogni guerra, e in particolare ai figli di questa terra, ai caduti di Cerveteri, che ricordiamo e onoriamo nel nostro 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗶𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮.

Ogni nome inciso rappresenta un cuore che ha smesso di battere troppo presto, una famiglia che ha pianto, un sacrificio che ci obbliga alla memoria.

Quei nomi, quelle vite sospese, sono il fondamento morale della nostra comunità.

Sono la testimonianza silenziosa di quanto alto sia stato il prezzo che l’Italia ha pagato per essere ciò che oggi è.

Consentitemi, in questa occasione, di esprimere 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗥𝗶𝗻𝗮𝗹𝗱𝗶, che in tutti gli anni del mio mandato da sindaco ha rappresentato un legame prezioso, continuo e costante con la grande famiglia dei nostri caduti.

Sapete che ogni albero del Giardino della Rimembranza è dedicato alla memoria di uno dei nostri caduti. Nel tempo si è reso necessario sostituire alcuni di questi alberi, e lo abbiamo sempre fatto alla presenza delle famiglie, nel rispetto e nel ricordo di chi ha donato la propria vita per l’Italia.

Questo è stato possibile grazie al lavoro discreto, sensibile e instancabile di Bruno, che desidero oggi ringraziare pubblicamente, con gratitudine e affetto.

La storia ci insegna che la pace non è un dono scontato: è una conquista fragile, che richiede impegno, vigilanza, responsabilità.

Dopo il buio della guerra, l’Europa è stata costruita come progetto di pace, dialogo, cooperazione.

Oggi, mentre nuovi conflitti insanguinano terre non lontane da noi, mentre la guerra ritorna tragicamente in Europa, il messaggio del 4 Novembre risuona più urgente che mai.

In questo tempo di fragilità internazionale, la nostra riconoscenza va agli uomini e alle donne delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, ai militari impegnati nelle missioni di pace, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Marina, all’Aeronautica, all’Esercito, alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai soccorritori e volontari. Con un pensiero speciale alla 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲, ed in particolar modo ad una persona che non c’è più e che portiamo tutti, per sempre nel cuore: 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼, 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶. 𝗖𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼!

A tutti coloro che, ogni giorno, con disciplina, coraggio e senso dello Stato, proteggono la nostra sicurezza, la nostra convivenza democratica e la nostra libertà.

Con particolare commozione oggi rendiamo 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹 𝗱’𝗔𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼, travolti da un’esplosione mentre compivano il proprio dovere:

Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari

Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà

Carabiniere Scelto Davide Bernardello

Uomini che hanno incarnato i valori più nobili del servizio allo Stato. Alla loro memoria va il nostro silenzio, il nostro rispetto, il nostro grazie. Alle loro famiglie, ai loro colleghi, la nostra vicinanza in questo momento di dolore.

E permettetemi, in questa occasione, di rivolgere anche un pensiero personale e profondamente sentito.

Desidero ricordare mio suocero, 𝗠𝗮𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗥𝗼𝗯𝘂𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶, che ci ha lasciati ventuno anni fa.

Un uomo che ha rappresentato per me, e continua a rappresentare, un esempio vivo e attuale di integrità morale, di fedeltà allo Stato, di servizio alla Comunità, di disciplina e di profondo senso del dovere.

La sua figura, il suo stile e il suo modo di interpretare l’uniforme sono stati e restano un punto di riferimento nella mia vita personale e nel mio impegno civile nello svolgimento del mio ruolo di Sindaco. 𝗔 𝗹𝘂𝗶 𝘃𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲.

E permettetemi di rivolgere un pensiero altrettanto sentito 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗔𝗻𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗽𝗮𝘁𝗶, 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼, 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮. Il sacrificio di Aniello, e la sofferenza dei colleghi feriti, ci ricordano che ogni giorno uomini e donne in uniforme rischiano la vita per garantire la sicurezza di tutti noi.

Oggi desidero anche rendere un tributo personale, che nasce dal cuore:

un pensiero affettuoso e riconoscente al 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗻𝗼 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗻𝗮, che in questa cerimonia è sempre stato presente, con passione, con fede civile, con amore autentico per la nostra comunità.

𝗚𝗶𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟰 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲. Era con noi qui, ogni anno, fino ai suoi ultimi giorni.

Oggi la sua assenza si sente, ma la sua eredità morale e il suo esempio civile restano con noi.

Cerveteri lo ricorderà sempre con rispetto e gratitudine.

Mentre deponiamo la corona, non celebriamo solo il passato: rinnoviamo un impegno.

L’impegno a custodire la pace, a educare al rispetto, a difendere le istituzioni democratiche, a ricordare che la libertà non è mai scontata. 𝗘̀ 𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗹𝗲, 𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼.

Guardiamo quindi al futuro con responsabilità. 𝗔𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟯𝗘 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗶, che ringrazio per essere intervenuti insieme ai loro docenti e alla rappresentante del Comitato Genitori, voglio dire: la memoria non è un peso, è la nostra forza.

È da lì che si costruiscono comunità consapevoli, coese, civili. Il vostro compito sarà quello di trasformare il ricordo in impegno, in responsabilità, in partecipazione.

𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗶 𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶, alle sue Forze Armate, alle sue Forze dell’Ordine, ai suoi cittadini.

Oggi, come sempre, onoriamo la storia e guardiamo al domani con fiducia.

𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶, 𝘃𝗶𝘃𝗮 𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘇𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮𝘁𝗲, 𝘃𝗶𝘃𝗮 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, 𝘃𝗶𝘃𝗮 𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮