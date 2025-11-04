L’arte etrusca protagonista in Repubblica Ceca: Roberto Paolini porta Cerveteri all’Università di Brno • Terzo Binario News

Il ceramografo etrusco di Pithos Ancient Reproduction protagonista di un progetto organizzato presso l’Università Masaryk

Nuova esperienza internazionale per Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproduction: il ceramografo etrusco è infatti partito alla volta di Brno, in Repubblica Ceca, dove per qualche giorno sarà impegnato in un progetto presso l’Università Masaryk, nella Facoltà di Lettere, dove approfondirà e illustrerà in maniera sia teorica che pratica le varie fasi dell’evoluzione per quanto riguarda le antiche tecniche di pittura della ceramica greca ed etrusca.

Dopo i successi ottenuti in America e in giro per l’Europa, ultimo in ordine temporale quello di Cipro, Paolini continua a portare il nome di Cerveteri e l’infinita e stupefacente arte etrusca nei luoghi di studio e ricerca più prestigiosi. In questo caso, è accompagnato dalla Docente Professoressa Marína Zubajová, docente etruscologa a Brno.

Buon lavoro Roberto, continua sempre così!