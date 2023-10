La grande comicità al Traiano di Civitavecchia, torna anche Maurizio Battista • Terzo Binario News

Quattro nuovi appuntamenti al Teatro Traiano per la rassegna APPUNTAMENTO CON IL COMICO all’insegna del divertimento affidate ad altrettanti grandissimi comici, autori di testi che sanno con ironia e satira affrontare il nostro presente, per restituirci un’immagine divertente di questi tempi nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con la società VentiDieci.

“La sinergia con ATCL ha prodotto un supplemento al cartellone del Traiano. L’offerta al nostro pubblico si arricchisce quindi di una rassegna sulla comicità, da febbraio ad aprile. Si tratta di proposte di sicuro successo, che ci aiuteranno a cementare il rapporto tra il teatro e le famiglie, diffondendo ancora di più l’amore per il luogo della cultura per antonomasia della nostra città” afferma l’Assessore alla Cultura Simona Galizia.

Si inizia il 29 febbraio ore 21 con il nuovo spettacolo di PEPPE IODICE in SO’ PEP in cui condivide con gli spettatori le riflessioni, i pensieri e la personalissima visione comica della realtà che ha reso Peppe un beniamino del pubblico. Tutto il mondo sta provando a venire fuori da un periodo estremamente complesso. Guerra, pandemia, crisi economica hanno cambiato profondamente le regole del gioco: il comico proverà a dare vita ad una terapia di gruppo ovviamente alla sua maniera, svelando i propri segreti, liberamente e senza filtri.

Si prosegue il 22 marzo ore 21 con PIERPAOLO SPOLLON in QUEL CHE PROVO DIR NON SO di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon, regia Mauro Lamanna. Pierpaolo Spollon è un attore. E un attore con le emozioni ci lavora, con le sue e con quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire a dare un nome a ciò che proviamo? Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il 12 aprile ore 21 ESPERIENZE D.M. presentano DAL VIVO A TEATRO di e con Simone Paciello, Riccardo Dose, Daniel D’Addetta. Le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda arrivano finalmente a teatro portando dal vivo uno dei format più seguiti sul web. “Esperienze D.M. – Il format” dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta “abbastanza particolari”. La parola chiave? Improvvisazione.

Chiude la rassegna il 19 aprile ore 21 Maurizio Battista in AI MIEI TEMPI NON ERA COSÌ… Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?… E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”?… Tra queste e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale.

Biglietti

SO’ PEP – PEPPE IODICE 29 FEBBRAIO 2024

platea € 30,50 + €4,50

galleria e balconata €22,60 + €3,40

Quel che provo dir non so – PIERPAOLO SPOLLON. 22 MARZO 2024

platea € 30,50 + € 4,50

galleria e balconata € 22,60 + €3,40

ESPERIENZE D.M. 12 APRILE

platea € 33,00 + € 5,00

galleria € 28,70 + € 4,30

Balconata €24,30 + €3,70

Ai miei tempi non era così – MAURIZIO BATTISTA 19 APRILE

platea €36,50 + € 5,50

galleria e balconata € 33,00 + € 5,00

prevendita biglietti online su ticketone.it e al botteghino del Teatro Traiano

botteghino: dal martedì al sabato orari 10.00 -13.00 / 16.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo:

domenica e festivi 16.00 – 19.00