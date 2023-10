Libri, la "Book Faces" di Civitavecchia premia i vincitori del terzo concorso "Centumcellae" • Terzo Binario News

Venerdì 6 ottobre l’associazione culturale Book Faces ha premiato i vincitori del 3° Concorso Nazionale Premio Centumcellae presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv di Civitavecchia.

Il concorso è tra gli eventi più importanti promossi dalla Book Faces, che a Civitavecchia e nel territorio sta promuovendo cultura, scrittura e lettura con grande impegno, avvicinando sempre più scrittori e giornalisti del panorama nazionale e internazionale al litorale nord di Roma.

Hanno partecipato alla terza edizione del Premio Centumcellae 55 scrittori da tutta Italia. I 10 finalisti sono stati premiati con un attestato, il podio ha ricevuto inoltre anche una targa, il premio in denaro stabilito nel bando, la lettura della motivazione della vittoria e di uno stralcio del racconto a cura del Vicepresidente Ernesto Berretti.

I nomi dei 10 finalisti: Carla Melchiorri, Giulia Perini, Gabriele Andreani, Mauro Martini, Flavia Belardelli, Wilma Avanzato, Simone Ignagni, Marco Mulattieri, Paolo Casella e Beatrice Maffei.

Vincitrice del Premio Centumcellae 2023 è la scrittrice Beatrice Maffei con il racconto “Senza rete” per aver confezionato “un’analisi lucida e spietata sul rapporto tra una persona e il proprio corpo”.

Al secondo posto il piacentino Paolo Casella con il racconto “Febbre d’estate” che si è dimostrato una “magnifica altalena di emozioni” raccontando una storia d’amore intensa da vivere senza rete.

Al terzo posto Marco Mulattieri che con “Senza rete” ha accompagnato i lettori in un mondo dispotico indagando i rapporti sociali.

I punteggi che hanno decretato i vincitori sono stati stabiliti in base a criteri molto chiari che il Presidente Marco Salomone ha tenuto a ricordare anche nel corso della premiazione: stile espositivo, padronanza della lingua e del lessico, trama e sviluppo, attinenza al tema del bando.

La qualità delle opere presentate è stata complessivamente migliore degli anni precedenti. Questo il pensiero dell’eccezionale giuria del premio composta dal presidente di giuria Roberto Costantini, scrittore di fama nazionale, e dalla scrittrice Angela Iantosca, dalla giornalista inviata di guerra e scrittrice Imma Vitelli, dall’Accademico Giorgio Leonardi e dal giornalista oncologico David Frati, nonché fondatore e direttore editoriale del sito Mangia Libri, il più grande sito dedicato alla recensione di libri d’Italia con 1 milione di visualizzazioni al giorno.

“Abbiamo sempre voluto dare un alto valore al nostro premio. Per fare questo, i membri della giuria sono sempre stati individuati tra grandi protagonisti della cultura letteraria nazionale- ha affermato il Presidente Marco Salomone- In fondo questo è lo stesso principio che abbiamo adottato per autori e autrici che ospitiamo e dei quali presentiamo i loro libri”.

“Questo nostro principio ci ha sempre premiato e garantisce la soddisfazione di chi partecipa al nostro concorso – ha aggiunto -. Infatti, per chi scrive è molto importante essere giudicato da grandi scrittori. Ogni nostra futura edizione del Premio Centumcellae avrà sempre giurie con personaggi importanti. Ringrazio la giuria, i membri dell’associazione e la presidente della Cariciv Gabriella Sarracco per la location e per supportarci nelle nostre attività”