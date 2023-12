La fortuna bacia Fiumicino, vinto un terno secco da 45mila euro • Terzo Binario News

Il Lotto premia Roma e provincia nel concorso di giovedì 21 dicembre. Come riporta Agipronews, a Fiumicino è stato centrato un terno da 45mila euro, grazie alla combinazione 1-14-23 sulla ruota di Roma.

Proprio nella Capitale è stato centrato un altro terno, da 13.500 euro, con la combinazione 1-23-27 sempre sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro in questo 2023.