Litiga con un ciclista e gli spacca il naso con un pugno, accade a Fiumicino • Terzo Binario News

Momenti di paura a Fiumicino, dove un ragazzo è sceso dalla sua auto e ha picchiato un ciclista, ferendolo al volto e obbligandolo a essere ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia per le ferite riportate, per un pugno scaturito a seguito di una lite stradale, che ha spaccato il naso al 65enne ciclista.

Tutto questo è accaduto nei pressi della zona antistante la rotatoria di via degli Orti, da dove si può prendere la via della Torre Clementina che da qualche tempo è diventata una isola pedonale che è un pullulare continuo di persone per via dei tanti eventi natalizi.

Un signore 65enne era in zona e stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando ha cercato di passare dalla zona transennata che si trova al porto-canale e in quel preciso momento, mentre il ciclista stava passando, una macchina gli ha tagliato la strada e ne è nato un battibecco tra lui e le persone, molto più giovani, che erano nella macchina.

In un attimo un giovane è sceso dalla macchina ed è passato alle vie di fatto dopo l’alterco con il 65enne, colpendolo alcune volte, una delle quale con un cazzotto al volto, spaccandogli il naso e facendolo volare giù dalla bici, cadendo a terra.

A quel punto, capita la gravità dell’atto compiuto con quel cazzotto, il ragazzo risale in macchina e scappa assieme alla persona che era con lui.

I presenti, dato che come detto la zona era piena di persone, ieri 21 dicembre, sono stati chiamati sul posto i soccorsi e l’ambulanza con il personale Ares 118 è arrivata sul posto e ha soccorso e ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia il ciclista 65enne.

Quel che si è riuscito a capire dalle indagini iniziate poco dopo, è che i ragazzi nella macchina erano probabilmente stranieri, dato che avevano un forte accento dell’est Europa, forse slavi o forse romeni.

