La famiglia di Erika Esposito ringrazia i Carabinieri per la cattura di Mokhtar Adouni • Terzo Binario News

“La famiglia di Erika Esposito intende esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine ed in particolare all’Arma dei Carabinieri per la cattura di Mokhtar Adouni (il tunisino che l’ha accoltellata e poi è scappato in campagna, ndr).

Sin dalle prime drammatiche ore successive all’aggressione, i carabinieri hanno iniziato a condurre senza sosta ricerche ed indagini che potessero assicurarne il fermo e la consegna alla giustizia.

Il loro grande lavoro di indagine sul territorio ha portato alla repentina cattura di Mokhtar Adouni lenendo il nostro dolore per questa tragica vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Durante tutte le attività, fin dalle prime ore, i carabinieri non ci hanno mai fatto mancare nè la loro vicinanza nè il supporto psicologico necessario in questi casi.

Per questo e per la loro grande professionalità, li ringraziamo sentitamente”.