Donna accoltellata a Civitavecchia, preso il tunisino in fuga • Terzo Binario News

Trovato nel garage di casa il tunisino 24enne Mokhtar Adouni, che la notte fra domenica e lunedì ha accoltellato la moglie 31enne Erika Esposito nella casa di via Cesare Cantù, in via Terme di Traiano a Civitavecchia.

Dopo due giorni passati in campagna, ha cercato di tornare a casa dove lo aspettavano i Carabinieri, che da giorni lo stavano braccando nelle campagne della città.

Necessario l’intervento dell’ambulanza perché lo straniero era in ipotermia.