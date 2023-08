La domenica di TolfArte 2023: concerti, letteratura, meditazione, numeri circensi, mostre, artigianato e streetfood • Terzo Binario News

Domenica 6 agosto è la giornata conclusiva di TolfArte, il grande Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che, attesissimo come ogni estate, per questa 19a edizione ospita 200 artisti provenienti da diversi Paesie oltre 100 spettacoli distribuiti in 10 postazioni diffuse in tutta la città di Tolfa (Roma) tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, astronomia, forest therapy, spazio kids e l’amatissima sezione artigianato curata in collaborazione con Hippy Market. Il programma è disponibile sul sito del festival, al linkhttps://tolfarte.it/programma/.

Domenica 6 agosto dalle ore 19 riparte nel centro storico di Tolfa il festival diffuso. In piazza Matteotti (piazza Vecchia), alle 23 grande ospite musicale sarà Il Muro del Canto, una delle band di culto del panorama indipendente italiano. Con 5 album all’attivo e oltre 400 live in tutta la penisola, negli anni il gruppo ha conquistato grandi consensi da parte della stampa specializzata e un pubblico sempre crescente. Con un sound originale tra folk e rock, la band ha realizzato centinaia di concerti da headliner ma anche importanti aperture a diversi live di Ben Harper & The Innocent Criminals e Xavier Rudd. Nel corso degli anni Il Muro del Canto ha collaborato con alcuni volti del cinema italiano tra cui Marco Giallini e Vinicio Marchioni. Nel 2017 il brano “7 Vizi Capitali” scritto insieme a Piotta, diventa la sigla della serie tv Netflix “Suburra”. A giugno 2022 Il Muro del Canto è tornato sulla scena con il quinto disco in studio, “Maestrale”. Precedono il concerto, dalle 19.00: l’acrobatica di Cia Entropia, Leo Sbrindola sulla ruota Cyr, la musica di Gruppo SMILF e il fuoco de Il canto della Ruta. In piazza, sarà presente l’installazione artistica “Arancio blu e giallo” curata dall’Associazione Arte Altra, diretta da Simona Sarti.



Lo Spazio letterario curato da Tolfa Gialli & Noir OFF in via del Lavatoio, domenica si apre alle ore 19 con Monica Acito (foto sopra), una delle penne più interessanti della letteratura esordiente: attraverso i personaggi di Uvaspina (ed. Bompiani), Minuccia, Spaiata e Riccio, ricostruisce un mondo partenopeo originale e tranchant. Modera Marco Bartolomucci, coordinatore del gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa. Alle 21.30, si terrà uno spettacolo di teatro letterario che vede protagonisti lo scrittore e musicista Anthony Caruana e lo scrittore Gino Saladini, storico presentatore del Tolfa Gialli & Noir. Lo spettacolo verte attorno al libro di Caruana L’abito della festa (ed. Bertoni), un viaggio attorno alla scomparsa dei propri cari affrontato con leggerezza e grande forza emotiva. Sul palco, anche la performance di un mimo e del cantante Francesco Di Iorio. Gli incontri sono realizzati da Tolfa Gialli & Noir OFF con la partecipazione dei gruppi di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa, Dettagli e Pagine di cioccolata.

A partire dalle 19.30 sulla Rocca di Tolfa si terrà “Al ritmo delle stagioni: Musica e Meditazione al Tramonto” a cura di La Casa nel bosco ETS e Forest Therapy Lazio, con musica di Daniele Romeo.

In concerto a piazza Bartoli: Tai, Alessandro D’Orazi e Ukus in Fabula, mentre live a piazza Colelli Paolo Rasile e Musica Muta.

In piazza Sant’Antonio, piazza Diaz e piazza Marconi, la musica di Gruppo Smilf, Warner Circus e le bolle di sapone di Marco Bellomo.

Nell’Anfiteatro della Villa Comunale dalle 19.30 l’arte acrobatica e circense di Aeroclown, Pi Greco Company, Daniele Antonini(foto sotto), e la statua “Ametoile”.

Itineranti in via Roma: Drumbo, i Giullari, il live painting di Liam Becher, il reading di Benedetta Badaracco, le statue del Duo Sideris, il Galirò Show, Bicibolle.

Esposizioni artistiche

Durante tutto il week-end, dalle 18 a mezzanotte, il Palazzaccio ospita un percorso interattivo sul tema dell’“Incanto interiore”, nato dal connubio artistico tra Alessandra Antonelli e Francesca Ciaralli. Attraverso una serie di stimoli sensoriali ed emotivi, lo spettatore sarà guidato e accompagnato in un’esperienza che lo porterà a scoprire e, se vorrà, anche a lasciare una traccia di sé lungo il percorso. Nell’atrio dell’antico palazzo, gli immancabili Ritratti Musicali di Daniele Romeo che hanno conquistato il pubblico delle precedenti edizioni.

Sempre dalle 18 a mezzanotte, lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà i principali artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura e fotografia. In esposizione, le opere di Francesco Mauro, Sara Cozzi, Paul Matt, Emanuela Cagnardi, Giulia Mosca, Daniel Airi, Angelo Esposito e Marco Murri. Nell’atrio della corte è prevista una ricca programmazione di performance musicali e reading teatrali: domenica protagonisti Direzioni Opposte, duo acustico composto da Elisa del Vecchio e Ilaria Bidolli, e i reading della Compagnia Le Voci.

TolfArte Kids

Cuore pulsante della domenica al TolfArte Kids, la Caccia al Tesoro organizzata dalla Compagnia TeatrAzione, animata dai giovani attori di Blue in The Face, che affiancherà performance di magia, bolle di sapone e giocoleria, uno spettacolo di Teatro Kamishibai, laboratori di percussioni e yoga per bambini. Le famiglie potranno cenare direttamente nella Villa Comunale dove, per la prima volta, sarà allestita una vera e propria area food dal partner ufficiale di Tolfarte TTS – Typical Truck Street Food. Programma dettagliato degli appuntamenti nel programma sfogliabile al link https://tolfarte.it/programma/

Cartoline

Tra le novità 2023, le Pemcards di Etruskey: vere e proprie cartoline che il pubblico potrà realizzare con il proprio smartphone e inviare via posta ordinaria ad amici e familiari tramite apposita App. I punti dove realizzare e spedire le Pemcards saranno diffusi in alcuni luoghi strategici della città.

Hippy Market

Lo spazio artigiani è curato anche per questa edizione 2023 da Hippy Market: un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia.

Partner

TolfArte è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Tolfa. Preziosi il contributo del main sponsor ENEL e dello sponsor SICOI, la Regione Lazio, la Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Città Slow, Etruria Meridionale, Tolfa Gialli&Noir, Polo Culturale di Tolfa, Forest Therapy Lazio, La Casa nel Bosco ETS, Pemcards, Etruskey.

Il Festival TolfArte è ideato e organizzato dalla Associazione di Promozione Social TolfArte, con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive) e con la collaborazione dell’ufficio stampa Fiorenza Gherardi De Candei, del videomaker Angelo Paoletti e dell’illustratrice Serena De Angelis. La rivoluzionaria manifestazione è nata nel 2005 come incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale. Attraverso un successo sempre crescente, TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia di presenze.Unico nel suo genere, il Festival è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.

Link

www.tolfarte.it

Facebook: https://www.facebook.com/TolfArte

Instagram: https://www.instagram.com/tolfarte