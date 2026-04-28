MotorPlay Beach a Civitavecchia, il Pincio: "Un successo" • Terzo Binario News

Si è chiusa la seconda edizione del MotorPlay Beach, il grande festival dedicato al mondo delle due ruote che dal 17 al 19 aprile ha trasformato la Marina di Civitavecchia, l’area off road di Via di Vigna Turci e l’Autodromo Le Scaglie in un unico, enorme villaggio dell’avventura a cielo aperto.

Migliaia le presenze registrate sui tre giorni di programmazione, con un pubblico trasversale — famiglie, appassionati, giovanissimi, riders arrivati da tutta Italia — e un indotto che ha toccato l’intero comprensorio, da Santa Marinella a Tarquinia, da Tolfa ad Allumiere.

Un format unico nel panorama nazionale, capace di tenere insieme sport — con il Rally degli Etruschi sulle colline metallifere, la Road to Tembaine in e-bike, i corsi di guida sicura, le experience in pista —, solidarietà, grazie agli appuntamenti di mototerapia per bambini curati da Vanni Oddera, spettacolo, con i freestyle show in riva al mare, e musica, con il Bike Fest, i DJ set e le fire performance che hanno animato le serate sul lungomare.

Così il Sindaco Marco Piendibene: “Migliaia di persone hanno scelto Civitavecchia in un solo weekend: è il segnale che il nostro territorio sa essere protagonista quando i grandi eventi vengono costruiti con qualità e visione. MotorPlay Beach è già un classico del calendario cittadino, pur alla second aedizione, e un volano per tutto il comprensorio. Ringrazio gli organizzatori, le istituzioni coinvolte e i Comuni che hanno sposato questo progetto di area vasta.”

Questa la dichiarazione dell’Assessore alle Attività Produttive, al Turismo e al Marketing Territoriale, Piero Alessi: “Sport, solidarietà, spettacolo e musica in un unico weekend: questo è il turismo esperienziale che vogliamo per Civitavecchia. Un turismo che non consuma il territorio, ma lo racconta, e che lascia ricadute concrete su chi qui vive e lavora. Alla seconda edizione, MotorPlay Beach è già un appuntamento che mette la nostra città al centro della mappa del motociclismo italiano. Da domani si lavora alla terza. Ringrazio gli organizzatori e gli uffici che hanno reso possibile questo successo.”