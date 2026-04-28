Elezioni Anguillara, UnitiXCambiare: "In 500 è già un risultato politico" • Terzo Binario News

“Un prato gremito e clima di grande partecipazione, ieri pomeriggio al Ristorante “Il Marchione” di Anguillara Sabazia, per l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Alberto Civica, candidato sindaco della coalizione Uniti per Cambiare.

Oltre 500 cittadine e cittadini hanno affollato la location per ascoltare il candidato e conoscere le candidate e i candidati delle tre liste che sostengono la coalizione: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Lista Civica per Anguillara, espressione di sette forze politiche e civiche unite attorno al progetto — Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra Italiana, Lista Civica Anguillara, Casa Riformista, Avanti, Azione e Progetto Civico Italia – Lago di Bracciano.

Una partecipazione che ha superato ogni previsione e che segna un avvio di campagna dall’impronta marcatamente civica e unitaria, con una squadra larga, plurale e profondamente radicata sul territorio.

Questa la dichiarazione del candidato sindaco Alberto Civica: “Quello di oggi non è soltanto un bel pomeriggio: è un segnale politico. Vedere oltre 500 persone stringersi attorno a questo progetto all’apertura della campagna significa che ad Anguillara c’è voglia vera di cambiare pagina. C’è voglia di una comunità che torni a decidere del proprio futuro, che non subisca più scelte calate dall’alto e che riconosca nella partecipazione il metodo di governo giusto.

Ringrazio le candidate e i candidati delle tre liste di Uniti per Cambiare e tutte le forze politiche e civiche che compongono questa coalizione: siete una squadra competente, plurale, che rappresenta il meglio di questo territorio. Da oggi fino al voto il nostro lavoro sarà chiaro e semplice: incontrare le persone, ascoltare, proporre.

Anguillara merita un’amministrazione all’altezza del suo lago, della sua storia e soprattutto delle sue cittadine e dei suoi cittadini.”

