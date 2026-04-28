Forza Italia Bracciano, nasce ufficialmente il coordinamento cittadino • Terzo Binario News

Nasce a Bracciano il coordinamento cittadino di Forza Italia che sarà guidata da Roberta Riccioni, già Delegata Cittadina, che assumerà il ruolo di Coordinatore, affiancata nel ruolo dai Vice: Aurelio Cucchiarelli, Anna Grazia Bernardini, Giorgio Sigillò e Giuseppe Antonaglia.

Parallelamente, viene istituito un Coordinamento Giovanile, elemento fondamentale per il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica locale; a guidarlo sarà Enzo Magri in qualità di Coordinatore, coadiuvato dal Vice Coordinatore Francesco Raffio.

La nuova squadra rappresenta un mix di esperienza, competenza e rinnovato entusiasmo, con l’obiettivo rafforzare la presenza sul territorio e promuovere un’azione politica sempre più vicina ai cittadini, lavorando in modo concreto e costruttivo per il bene della comunità di Bracciano, promuovendo i valori e le proposte di Forza Italia.

Il coordinamento si impegna fin da subito ad avviare un dialogo aperto con cittadini, associazioni e realtà locali, per costruire insieme un percorso condiviso di crescita e sviluppo per il territorio.