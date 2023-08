Pd Tolfa: "Rifiuti pericolosi al campo sportivo, lo smaltimento tocca al Comune" • Terzo Binario News

“C’è voluta una interrogazione, un articolo sul giornale e la diffida di qualche cittadino sensibile per fare si che la sindaca si decidesse a fare in modo che venissero affidati i lavori di smaltimento di rifiuti pericolosi che da due anni erano presenti presso il campo sportivo. Alla fine è risultato palese che era il Comune che doveva provvedere” lo scrive in una nota il Pd di Tolfa.

“Poiché non avevano stanziato abbastanza soldi, avevano deciso bene di tagliare sullo smaltimento che è oltretutto un obbligo di legge, oltre che un obbligo di ordine etico – prosegue il counicato -. Mostrando nuovamente lnefficienza e poca sensibilità ai problemi ambientali”.

“D’altronde se a fianco della palestra esiste ancora il centro servizi raccolta rifiuti ed una macchina del compostaggio mai entrata in funzione da 200.000 euro con contributi della Regione Lazio buttati al vento, cosa potevamo aspettarci?” la conclusione.

