Fl5, lavori alla stazione Aurelia il 29 aprile: modifiche nell'orario • Terzo Binario News

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) prosegue la sua attività di potenziamento delle linee ferroviarie del nodo di Roma e del Lazio.

Per consentire lo svolgimento delle attività la circolazione ferroviaria sarà sospesa il 20 aprile, dalle ore 11.10 alle ore 13.40, sulla linea FL8 Roma – Nettuno per lavori alla stazione di Nettuno; il 27 aprile, dalle ore 10.40 alle ore 13.10, sulla linea FL6 Roma – Cassino per lavori tra Anagni e Morolo; il 29 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.20, sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia per lavori alla stazione di Roma Aurelia e dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ambito Civitavecchia; il 30 aprile, dalle ore 10.50 alle 13.50, sulla linea Viterbo – Orte – Roma per lavori alla stazione Viterbo Porta Fiorentina.

Gli interventi, fondamentali per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio, sono stati pianificati a aprile ma proseguiranno anche nei mesi di maggio, giugno e luglio 2026.

I lavori – che comporteranno il blocco della circolazione ferroviaria, la programmazione di collegamenti e soluzioni alternative – possono essere fatti solo al raggiungimento di determinate temperature. Per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l’intervento.

Queste attività hanno un valore complessivo di circa 945 mila euro.