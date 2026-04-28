Montalto di Castro approva il rendiconto 2025: "Conti solidi, più trasparenza e nuove risorse per la manutenzione del patrimonio" • Terzo Binario News

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando un quadro finanziario solido e una gestione improntata alla trasparenza e all’efficienza.

Uno degli interventi più rilevanti ha riguardato la revisione straordinaria degli inventari del patrimonio comunale.

L’Amministrazione ha avviato un’importante operazione di riordino del patrimonio, un lavoro di aggiornamento contabile necessario per adeguare l’Ente ai nuovi standard della contabilità Accrual e per garantire una rappresentazione reale e trasparente del patrimonio pubblico, con un risparmio di circa 1,5 milioni di euro sui costi figurativi di ammortamento.

Il rendiconto segna inoltre una svolta nella gestione dei residui di bilancio dove sono stati eliminati crediti ormai inesigibili che per anni avevano appesantito i conti comunali, liberando risorse e restituendo maggiore capacità operativa alla programmazione finanziaria dell’Ente.

Il Comune conferma anche un’elevata efficienza nei pagamenti verso imprese e professionisti, con tempi medi di pagamento anticipati rispetto alle scadenze e una significativa riduzione dei debiti commerciali.

«Con questo rendiconto consegniamo alla comunità un Comune più moderno, trasparente e solido – ha dichiarato l’amministrazione comunale –. Abbiamo affrontato con coraggio una profonda revisione del patrimonio e liberato il bilancio da vecchie poste contabili che ne limitavano l’efficacia. È un lavoro che rafforza le basi finanziarie dell’Ente e garantisce maggiore certezza nella programmazione dei servizi e degli investimenti».

L’avanzo di amministrazione sarà ora destinato a ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture a beneficio della cittadinanza.