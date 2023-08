La Dinamo Basket: "Soddisfatti per la soluzione trovata" • Terzo Binario News

“La Pallacanestro Dinamo esprime grande soddisfazione per la chiusura (di fatto, in attesa delle formalizzazioni di rito) della questione “assegnazione temporanea spazi palestre”.

Al termine della preannunciata riunione di oggi 30 Agosto delle ore 13, che ha fatto seguito a quella di ieri pomeriggio, alla presenza del Responsabile dell’Ufficio Sport e dei suoi diretti collaboratori, della Consigliere Delegata alle Attivita’ e Organizzazione del Palazzetto Lorena Panzini e di Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli, insieme ad altre ASD del territorio, e’ stato indirizzato e risolto il nodo delle richieste in sovrapposizione per alcune spazi orari, al Palazzetto e alla Corrado Melone, sicuramente per il mese di Settembre, verosimilmente anche da Ottobre in poi, al termine della procedura che riguarda l’Avviso Pubblico tutt’ora in corso per le palestre scolastiche.

Nonostante gli attriti e le forti divergenze su alcuni punti, grande e’ stata l’opera di mediazione di tutti (alla riunione di ieri erano presenti anche l’Assessore Marco Porro, il Consigliere Stefano Fierli e il Consigliere Pasquale Monaco), che ha portato a un risultato “storico”, che consentira’ di poter pianificare l’intera stagione sportiva da subito.

La Dinamo ringrazia tutti, funzionari, amministratori e responsabili delle altre ASD e si scusa se il temperamento (unito forse a un po’ di stanchezza) di alcuni iscritti e Dirigenti Dinamo ha portato a comportamenti (e post social…) che potevano sembrare (e probabilmente lo sono stati effettivamente) fuori dalle righe (e ci riferiamo anche al post pubblicato ieri sera sulla pagina facebook ufficiale Dinamo, cui stamani e’ stata data adeguata risosta da parte degli Uffici competente, e che non cancelliamo perche’ quando sbagliamo lo riconosciamo e cerchiamo di trarne insegnamento pro futuro).

Da adesso maniche rimboccate, testa bassa e al lavoro !!!”

Dinamo Basket