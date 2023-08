Colpo di mercato dell’Aranova, preso Massimiani dalla Boreale • Terzo Binario News

L’Asd Aranova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il mediano classe 1996 Gabriele Massimiani, l’ultimo anno in forza alla Boreale. Un rinforzo di grande spessore per la formazione di mister Di Curzio che si è subito aggregato alla prima squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2023/2024.

Queste le sue prime parole: “Sono rimasto subito senza parole per l’organizzazione di una società così attrezzata che sembra essere da categorie superiori rispetto all’Eccellenza. Ho trovato uno staff molto preparato, un gruppo bellissimo e soprattutto importante. Se penso all’obiettivo penso che durante un inizio di campionato non c’è, l’importante sarà scendere in campo partita per partita e poi tireremo la somma a fine campionato”.