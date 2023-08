Domenica al Galli il Città di Cerveteri debutta in Coppa Italia • Terzo Binario News

Il Città di Cerveteri del Presidente Lupi vuole fare le cose fatte bene quest’anno.

E per farle bene, non vuole sbagliare l’esordio. Il clima è bello e positivo attorno ai Cervi guidati da Mister Superchi, confermato alla guida tecnica della prima squadra dopo la stagione dello scorso anno che ha visto il Città di Cerveteri retrocedere in Promozione dopo un anno travagliato, caratterizzato sia dalle tante partite a porte chiuse, sia da un cambio societario che però sta portando tante innovazioni e migliorie.

Il primo appuntamento stagionale ufficiale, è fissato per domenica 3 settembre alle ore 11:00, dove al Campo Enrico Galli il Città di Cerveteri ospiterà il Fiano Romano, in una gara da dentro o fuori valida per il passaggio al turno successivo di Coppa Italia.

Fischio d’inizio, fissato per le ore 11:00. Il biglietto avrà un costo davvero popolare, appena 5 €, mentre l’ingresso è gratuito per gli abbonati.