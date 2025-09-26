La “Crazy Dance Revolution” di Ladispoli festeggia il decennale • Terzo Binario News

“Si scaldano i motori in casa “Crazy Dance Revolution”, importante realtà sportiva e sociale della nostra città di Ladispoli, che si prepara a festeggiare dieci anni di attività con una stagione ricca di tradizione, conferme e proposte inedite.

Dal 2015 la “Crazy Dance Revolution”, capitanata dai fratelli coreografi Mattia e Marzia Parente, si è affermata come punto di riferimento per i corsi di Danze Standard, Latino Americane, Balli di Gruppo e Country Line Dance.

Non mancano le collaborazioni: confermata quella con Stefania Palmieri, coreografa di Hip Hop di fama internazionale, fondatrice della “Starlight Company” e quella con Gabriele Risi, insegnante di Salsa, Bachata e Reggaeton. Spazio, anche, a pratiche sportive asiatiche, come i corsi di Iaido, a cura del maestro Maurizio Feliziani.

Novità di quest’anno: corsi di Danza Classica, tenuti dalla maestra Marta Pantò e l’apertura di corsi di Acrobatica Aerea, condotti dalla maestra Arianna Petruzzi, rivolti a tutte le fasce d’età.

La “Crazy Dance Revolution” vi aspetta sabato 27 settembre dalle ore 17:00 in via Glasgow, 19 per presentarvi quest’ultima specialità, un’arte sospesa tra cielo e terra”.

Martina Colicci