Sagra del Carciofo a Ladispoli il 10, 11 e 12 aprile 2026 • Terzo Binario News

“È con grande piacere che annuncio le date della 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, la manifestazione simbolo della nostra comunità e della sua vocazione agricola.

L’edizione 2026 si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile, trasformando ancora una volta il cuore di Ladispoli in un palcoscenico di sapori, colori e tradizioni.

L’organizzazione sarà affidata alla Pro Loco guidata dal Presidente Claudio Nardocci, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo diretto dall’Assessore Marco Porro.

Il programma sarà come sempre variegato, con spettacoli, attività culturali, degustazioni e momenti di intrattenimento.

Per tre giorni le vie e le piazze della città ospiteranno stand gastronomici, mercatini artigianali, specialità provenienti da ogni regione, laboratori e tante iniziative pensate per grandi e piccoli.

La Sagra del Carciofo Romanesco non è soltanto una festa; è un momento di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, in cui la comunità si ritrova, si emoziona e celebra insieme le tradizioni e i sapori che ci rendono unici, grazie dell’instancabile impegno dei nostri agricoltori.

Nelle prossime settimane saranno diffusi ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione per gli espositori”.

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando