Scomparsa Daniela Mugellini, dolore a Ladispoli • Terzo Binario News

Funerali sabato alle 15 al Sacro Cuore

Scomparsa Daniela Mugellini, donna molto attiva e conosciuta a Ladispoli.

La figlia Flaminia ringrazia quanti si sono stretti intorno alla famiglia.

“Nel rispetto della volontà di mamma e del suo modo di essere, abbiamo scelto il silenzio e la discrezione, accompagnandola con amore e riservatezza fino all’ultimo istante.

Ha affrontato la sua battaglia con grande dignità e forza, e ora è libera di riposare. Vi ringraziamo per l’affetto che le avete voluto in vita e per quello che siamo sicuri continuerete a portare nel cuore.

Per chi volesse dare un ultimo saluto a mamma i funerali si terranno domani sabato 27 Settembre nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù, via dei Fiordalisi 14 , Ladispoli alle ore 15 Vi ringraziamo, Flaminia Marianna e Gianni Mugellini”.