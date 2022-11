La banda "Verdi" porta i bambini del comprensivo di Tolfa "Per mano con la musica" • Terzo Binario News

Lunedì 7 novembre la Banda Musicale Giuseppe Verdi, in collaborazione con gli insegnanti della scuola di musica e grazie al cofinanziamento della Fondazione Ca.Ri.Civ., entrerà di nuovo alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, con il progetto “Per mano con la musica”.

Si tratta ormai della quindicesima edizione di un percorso che permetterà a tutti i bambini di entrare nel mondo musicale partendo dalla conoscenza del proprio corpo attraverso la Body percussion.

Il progetto sarà portato avanti dall’insegnante della scuola di musica, il professor Giovanni Cernicchiaro che per due volte a settimana entrerà a scuola per fare lezione ai bambini, per far conoscere la musica in un modo molto più divertente rispetto al solito studio del solfeggio, lo scopo del progetto è quello di far avvicinare i bambini a questo mondo.

La grande novità di quest’anno è che il progetto verrà esteso a tutte le classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta. Il progetto terminerà prima delle vacanze natalizie con un concerto finale di tutti i bambini.