Le scuole di Canale conquistano la Bandiera Verde europea “Eco Schools • Terzo Binario News

“Le scuole di Canale conquistano la Bandiera Verde europea “Eco Schools”, un programma internazione di certificazione nato per premiare gli istituti che si sono maggiormente distinti nella promozione della sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico.

A ricevere il riconoscimento sono state la maestra Rossella Calvaresi e la professoressa Barbara Sbrega, direttamente dalle mani del presidente del FEE Italia Claudio Mazza. Presente l’Amministrazione Comunale, la Riserva Naturale Regione Monterano, il gruppo di protezione Civile di Canale, i docenti e gli alunni delle scuole, la cerimonia si è svolta nel piazzale della Scuola Primaria e si è conclusa con l’alzabandiera della verde “Ecoschool” a fianco di quella gialloblu del Comune.

“La Bandiera Verde per noi non è soltanto una linea di arrivo, ma un segnale concreto di ricerca della sostenibilità partendo dalle nostre azioni quotidiane – dice l’insegnante responsabile del programma Rossella Calvaresi – in accordo con il Sindaco abbiamo deciso di affiancarla alla bandiera del Comune per sottolineare la sinergia tra Istituzione Scolastica ed Ente Locale. Quando l’Amministrazione Comunale ci ha proposto di partecipare al Programma Eco-Schools abbiamo aderito con piacere e convinzione, perché il lavoro sul rispetto dell’Ambiente e del Territorio è uno degli elementi caratterizzanti del nostro Istituto. Il Programma è stato un cammino costruttivo e proficuo nel quale i bambini ed i ragazzi sono stati i veri attori del processo di apprendimento; quello che troviamo significativo e fondamentale è che scuola primaria e scuola secondaria lo abbiano percorso insieme e, insieme, lo vogliamo continuare. Per questo ci siamo riproposti di non fermarci, anzi vorremmo ampliare la nostra sfera di azione ed arrivare ad un gemellaggio internazionale per permettere un interscambio culturale e di gestione ambientale a largo raggio.”

“Ringraziamo i docenti che si sono impegnati insieme con i ragazzi nell’ottenimento di questo importante traguardo – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – Fee Italia, con cui lavoriamo su Spighe Verdi ormai dal 2018 e i ragazzi, ‘cittadini del presente’ come li ha definiti il Presidente Mazza, che si sono impegnati durante lo scorso anno in questo importante progetto. Canale ha imboccato nel 1988 un percorso di valorizzazione e tutela dell’ambiente con la creazione della Riserva Monterano. Un percorso che negli anni si è rafforzato ed è diventato una vera e propria mission della nostra Comunità. Che le scuole, il nostro fiore all’occhiello, siano permeate e altrettanto sensibili a questi valori non può che farci piacere e renderci orgogliosi”.

“Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde – conclude il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, che ha le deleghe per ambiente e rifiuti ed è quindi direttamente interessato alle buone pratiche ambientali scolastiche – ma è anche un network internazionale di scuole in cui confluiscono progetti ed esperienze, rappresentando una inesauribile fonte di scambio di buone pratiche ambientali. È proprio su questo che ci piacerebbe andare avanti, condividiamo pertanto le attività di gemellaggio delle nostre scuole con quelle di altri Paesi, per far conoscere vicendevolmente i ragazzi e le migliori pratiche adottate”.

