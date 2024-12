La Asl Roma 4 fa partire la campagna vaccinale contro il virus sinciziale • Terzo Binario News

Da lunedì 9 dicembre sul territorio della Asl Roma 4 sarà possibile ricevere gratuitamente la profilassi con anticorpo monoclonale contro il virus sinciziale, presso i Centri Vaccinali territoriali e il Punto Nascita distrettuale dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

“Fino a pochi anni fa – ha spiegato la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, Direttore della UOC Attività di Prevenzione rivolte alla persona della Asl Roma 4 – non avevamo alcun’arma contro questo virus e, soprattutto nei mesi più freddi, bronchioliti e infezioni sinciziali rappresentano una vera e propria minaccia per la salute dei nostri bambini più piccoli. Abbiamo quindi aderito prontamente alla campagna e abbiamo messo a disposizioni diversi punti sul territorio dove poter sottoporre i neonati fino a 4 mesi di età alla terapia. La somministrazione è in un’unica dose e la copertura è immediata”.

Il virus sinciziale colpisce i bambini nei primi anni di vita e può provocare malattie respiratorie gravi, come la bronchiolite.

“Si tratta di un’opportunità molto importante – ha aggiunto il dottor Pierluigi Ugolini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4 – per salvaguardare la salute dei più piccoli. Questo tipo di profilassi con anticorpi monoclonali aiuta non solo a prevenire l’infezione ma anche a rinforzare il sistema immunitario. Per mantenere una comunità sicura è importante che tutti vengano protetti”.

La campagna di immunizzazione per il territorio della Asl Roma 4 inizierà lunedì e sarà possibile aderire sia nel Punto Nascita dell’ospedale San Paolo al momento della nascita del piccolo, oppure presso uno dei centri vaccinali territoriali.

I punti messi a disposizione sono sette, si accedere senza prenotazioni, in orari e giorni stabiliti: Civitavecchia, piazza Verdi, lunedì 9 e 16 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Cerveteri, via Martiri delle Foibe 95, mercoledì 11 e 18 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Ladispoli, largo del Verrocchio, giovedì 12 e 19 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Bracciano, piazza dell’ospedale vecchio, lunedì 9 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Fiano Romano, via capocroce 3, mercoledì 11 e 18 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Campagnano di Roma, via Adriano I 8, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Castelnuovo di Porto, via Alcide De Gasperi 11, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

“In questo particolare momento dell’anno – ha concluso la dottoressa Simona Ursino, Direttore Sanitario Aziendale della Roma 4 – con l’arrivo del freddo e l’avvicinarsi delle festività natalizie, è quanto mai importante proteggere i membri più deboli della famiglia con le armi di prevenzione che abbiamo a disposizione. La terapia monoclonale contro il virus sinciziale ha dato risultati importanti negli altri Paesi europei riducendo significativamente i ricoveri di neonati e bambini. L’invito è quindi di aderire e proteggere la salute dei nostri bambini”.

La campagna procederà fino all’esaurimento delle scorte.