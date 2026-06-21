 Incidenti, veicoli fermi e traffico di rientro: domenica nera sulla A12 • Terzo Binario News

Incidenti, veicoli fermi e traffico di rientro: domenica nera sulla A12

Giu 21, 2026 | Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Viabilità

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Domenica difficile sulla A12 a causa di incidenti, veicoli fermi e traffico di rientro.

Nel primo pomeriggio incidente allo Svincolo Torrimpietra con l’uscita rimasta chiusa per parecchio.

Poco dopo, veicolo fermo tra la Barriera Aurelia e Svincolo Civitavecchia Nord.

Con il passare delle ore si sono formate le code del rientro domenicale fra Cerveteri-Ladispoli e la barriera di Roma Ovest in direzione Roma.

Quindi un altro veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e lo svincolo Torrimpietra in direzione Roma.