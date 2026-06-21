Incidenti, veicoli fermi e traffico di rientro: domenica nera sulla A12 • Terzo Binario News

Domenica difficile sulla A12 a causa di incidenti, veicoli fermi e traffico di rientro.
Nel primo pomeriggio incidente allo Svincolo Torrimpietra con l’uscita rimasta chiusa per parecchio.
Poco dopo, veicolo fermo tra la Barriera Aurelia e Svincolo Civitavecchia Nord.
Con il passare delle ore si sono formate le code del rientro domenicale fra Cerveteri-Ladispoli e la barriera di Roma Ovest in direzione Roma.
Quindi un altro veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e lo svincolo Torrimpietra in direzione Roma.