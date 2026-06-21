Estate a Civitavecchia, presentato il cartellone 2026 • Terzo Binario News

Dopo il successo del Pride del 6 giugno, che con gli ospiti BigMama e Pamela Prati ha portato in piazza il primo grande appuntamento dell’estate, la Marina si è concessa una breve pausa ma torna protagonista già da domani, 20 giugno.

Da Piazza della Vita prende corpo “Summer Festival 2026 – Estate alla Marina”, un cartellone che attraversa luglio e agosto con decine di serate interamente gratuite, accompagnate da un food village e da uno spazio che resta animato per tutta la stagione.

La ripartenza è affidata a Spazio Saggi, in programma dal 20 al 28 giugno, mentre la stagione concertistica entra nel vivo a luglio. Si apre il 4 con il pop-rock dei Manifesto e il 5 con il rock-blues dei Mojo, cui seguono le prime serate del Mood Music Festival — il 9, il 10 e il 12 — e il folk dei Kosacustika dell’11.

La metà del mese porta il viaggio nella storia della radio di Vocal Star (15 luglio), il cabaret di Luciano Lembo (16), il pop-rock dei Primi della Lista (17) e la festa anni Novanta di Wewer’s Special 90 con Dj Cleopax (18), per poi proseguire senza sosta lungo tutta l’estate.

Nel resto del cartellone trovano spazio le tribute band dedicate ai grandi della musica italiana e internazionale — il Vasco Rossi di 10 Gocce di Blasco, i Queen di Assentio, il Pino Daniele dei Mascalzoni Latini, il Renato Zero di Prometeo, gli 883 di Nord Sud Ovest Est e il Cremonini de I Maggese — insieme al cabaret di Rocco Barbaro, alle serate di Sanremo Story e Max Petronilli e agli spettacoli inclusivi del Circolo Arci. Il cartellone si chiude con il festival internazionale Il Microfono d’Oro, il 28 e 29 agosto, e con la musica partenopea e internazionale della Via Toledo Band, il 30.

A illustrare il senso dell’iniziativa è l’assessore al Turismo Piero Alessi. “Dopo una primavera intensa e dopo il Pride, che ha riempito la piazza e ci ha mostrato quanta voglia ci sia di vivere gli spazi della città, ripartiamo con un’estate pensata per tutti,” afferma. “Abbiamo costruito un calendario lungo e vario, interamente gratuito, perché la cultura e l’intrattenimento devono restare accessibili a chiunque: ai cittadini come a chi sceglie Civitavecchia per le proprie vacanze.”

“La Marina sarà sempre aperta,” prosegue Alessi. “Resterà viva tutte le sere, e con il food village e uno spazio animato lungo l’intera stagione vogliamo offrire un luogo dove ritrovarsi, dove sostenere le attività del territorio e dove raccontare una città che d’estate sa essere accogliente e capace di attrarre. È così, un appuntamento dopo l’altro, che costruiamo l’identità turistica di Civitavecchia.”

Tutti gli eventi si svolgono in Piazza della Vita con ingresso gratuito.