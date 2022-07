Jova Beach Party, la Palude di Torre Flavia chiusa dalle 19,30 • Terzo Binario News

“Sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle 19.30 e per tutta la notte, per motivi legati alla sicurezza dell’area in concomitanza dell’evento musicale Jova Beach Party che si terrà a Campo di mare (Cerveteri), verranno chiusi gli accessi al Monumento naturale Palude di Torre Flavia – lato sud (ingresso principale di via Roma, 141, Ladispoli; e accesso curva via Roma-via Fontana Morella).

Il settore nord della spiaggia e gli accessi lato Cerveteri sono chiusi e l’accesso è interdetto da Ordinanza del sindaco di Cerveteri.

Le pattuglie della Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Guardie Zoofile Nogra (Ladispoli) e Fareambiente (Cerveteri) sorveglieranno tutti gli accessi e la spiaggia dell’area protetta.

Sarà garantito l’accesso ai soli volontari del Campo Fratino in servizio per la tutela di questa specie, nell’area antistante la Torre Flavia e lo stabilimento Queen. Chiediamo a tutti di essere collaborativi. Ci scusiamo per il disagio”.

Corrado Battisti