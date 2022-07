Via del Sasso e Due Casette, Paolacci: "Incidenti gravi, il Comune prema su Città Metro" • Terzo Binario News

“Torna di attualità la via del Sasso e la via Sasso Furbara, molto spesso teatro di incidenti gravi.

Sono passati quasi 10 mesi dal sinistro in cui ha perso la vita un giovane di Cerveteri in sella a una moto , mentre percorreva la via del Sasso che collega la città a Due Casette.

Automobilisti e cittadini hanno sollecitato l’amministrazione comunale , spingendola a prendere decisioni immediate con Città Metropolitana, organismo competente della strada.

” A distanza di mesi -ha raccontato il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci non è stato nulla. Si era chiesto di mettere in sicurezza le due arterie, di installare dei dissuasori per evitare incidenti.

La pericolosità della via Sasso e della Fubarara – Sasso è davanti agli occhi di tutti, quindi è ora che l’amministrazione comunale intervenga prima di piangere altre tragedie.

La sistemazione della strada nel borgo di Due Casette è urgente , l’ ingresso del centro versa in uno stato precario a causa degli aghi dei pini che ne fanno da padroni e il manto sconnesso.

Non è possibile che non ci sia stato un intervento di ripulitura, indispensabile per garantire sicurezza ad automobilisti e pedoni. Ecco – continua – è un mio impegno quello di chiamare all’appello la sindaca Gubetti , la quale deve attivarsi affinché convinca Città Metropolitana a mettere in sicurezza le due strade , delle quali ne sentiamo sempre parlare per sconti , tamponamenti e auto che finiscono fuori strada. Dobbiamo partire con una petizione, altrimenti saremo inascoltati”.

Gianluca Paolacci