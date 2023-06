"Jarrett Atmosphere" e CulturalTango ad Anguillara nel weekend per Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini • Terzo Binario News

Ancora un fine settimana in musica ad Anguillara Sabazia. Due gli

appuntamenti per la manifestazione “Atmosfere nel Palazzo e nei

Giardini” in corso, il progetto organizzato dal Comune di Anguillara,

Pro Loco Anguillara e premiato con un contributo della Regione Lazio –

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del

patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo



Sabato 3 giugno alle 19 il maestro e compositore Massimiliano Tisano

porta il pubblico della seguita kermesse musicale nelle atmosfere del

noto musicista Keith Jarrett. Sarà “Jarrett Atmosphere” secondo uno

stretto rapporto tra esecutore e pianoforte in una carrellata di brani

classici e moderni.



Si vola oltreoceano invece domenica 4 giugno alle 19. Approdano ad

Anguillara i ritmi ed i suoni del tango, direttamente dall’Argentina,

là dove il tango è nato. E’ la volta di un Concerto per Musiche di

Tango Argentino a cura del Centro Culturale Argentino “CulturalTango”.

Sul palco, per interpretare Astor Piazzolla, danzeranno Leonardo e

Cristina Elias.



Nato a Mar del Plata Leonardo ha saputo portare il tango su

palcoscenici americani – Teatro Colon di Mar del Plata, Empire State

Building a New York City, ecc. – ed europei – Italia, Germania,

Belgio, Norvegia, Francia, ecc. – oltre che nel cinema. E’ infatti

protagonista di ‘Milonga’ di Marco Calvise, film vincitore del Best

Director Award Capalbio Cinema International (edizione 2011). Cristina

Elias, romana, dopo studi di danza contemporanea – tecnica Graham e

Limón – si dedica alla danza flamenca. L’incontro con Leonardo diventa

per lei decisivo. Insieme partecipano a varie produzioni teatrali, tra

le quali “Una Donna… il Tango” di Andrea Sardi, ”Omaggio ad Astor”,

“Io Tango” di Salvatore Miraglia, “I volti di Carmen”, della quale

Cristina Elias è autrice. Sono i fondatori di CulturTango, Centro

Culturale Argentino a Roma.



“Il viaggio cronologico che proponiamo – sottolinea il direttore

artistico, il soprano di fama internazionale Amarilli Nizza – ci porta

questo fine settimana due concerti di grande raffinatezza.

Massimiliano Tisano suonerà oltre a Jarrett anche brani di Satie,

Debussy e Skrjabin. Siamo certi



che la musica e l’assoluta bravura dell’esecutore sapranno fondersi

con il luogo e creare, sul far della sera emozioni uniche. Domenica la

manifestazione si arricchisce con la danza e la performance di due

tangheri che costituiscono la coppia di punta di questa cultura

musicale in Italia. La musica – ribadisce Amarilli Nizza – ha molte

anime e, in questa manifestazione, abbiamo cercato di proporne alcune

avvalendoci di grandi professionisti”.







Appuntamenti ad ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo email:

atmosferenelpalazzo@gmail.com

Pubblicato giovedì, 1 Giugno 2023 @ 15:21:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA