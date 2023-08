Investita dal furgone, morta una donna • Terzo Binario News

L’episodio in piazza dei Giureconsulti, a Roma, all’altezza di via di Boccea. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio

Incidente in piazza dei Giureconsulti, all’altezza di via di Boccea. Per cause in corso di accertamento oggi, lunedì 28 agosto, verso le 10,45 una donna italiana di 71 anni è stata investita da un Ford Transit, condotto da un uomo italiano di 66 anni. Per la signora non c’è stato nulla da fare: è deceduta a seguito dell’investimento. La salma è stata traslata al Policlinico Agostino Gemelli.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.