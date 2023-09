International Tour Film Festival, s'inaugura a Civitavecchia con "Prima di andare via" • Terzo Binario News

Sarà il lungometraggio di Massimo Cappelli “Prima di andare via” ad aprire

ufficialmente la XII edizione dell’International Tour Film Festival a Civitavecchia nella serata inaugurale del 4 ottobre alle ore 21 al Cinema Royal a Piazza Regina

Margherita, 7 a Civitavecchia.

L’ingresso in sala sarà consentito fino ad esaurimento posti (è gradita la prenotazione via WhatsApp al 3280516676).

In sala, oltre al regista Massimo Cappelli, saranno presenti al seguito del film, il

produttore Massimo Leone, gli attori Pino Quartullo, Marina Suma e Jenny De Nucci (protagonista del film e madrina del festival).

Durante la serata verranno assegnati riconoscimenti anche a Roberto Ciufoli ed Enzo Salvi.

Prima di andare via è la storia di Andrea. Andrea è un ragazzo che la vita, un po’, la

subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com’è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona… in meglio? Sì, se incontri Giulia che, apparentemente, si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.



Come il regista Massimo Cappelli spiega nelle note di regia: “Prima di andare via si svolge in un mondo fatto di giovani, ma tratta tematiche universali. Luca ha vent’anni e gli viene diagnosticato un male incurabile. Come affrontare questa nuova, sconvolgente realtà?

Esiste un modo più giusto per affrontare l’idea della morte quando questa, ad un tratto, diventa reale, imminente? O forse la reazione non può che essere personale, intima, individuale? Queste domande restano identiche a tutte le età, ma come potrebbe affrontarle un giovane di vent’anni, una persona, cioè, che per sua stessa natura tende a mettere in conto l’idea della morte come l’ultimo dei propri pensieri? La sfida sia in fase di scrittura, che di realizzazione del film è affrontare queste tematiche impegnative e profonde con l’arma sottile della commedia, genere che da tempo mi piace frequentare proprio per la sua forza comunicativa immediata e priva di pedanterie. È questo l’altro, fondamentale elemento di originalità di “Prima di andare via”, che ha sì l’ambizione di invitare a riflettere su tematiche che normalmente tendiamo ad allontanare dalla nostra

esistenza, ma si propone di farlo – ambizione ancora più grande – strappando allo

spettatore un sorriso. L’obiettivo è stato quello di calibrare una storia potente e immediata, in grado di miscelare con equilibrio la profondità del messaggio e la spontaneità del linguaggio adottato.”

Prima di andare via

Cast Tecnico:

Regia Massimo Cappelli

Soggetto Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini

Sceneggiatura Massimo Cappelli e Agostino Di Febo

Direttore della Fotografia Claudio Zamarion

Scenografia Walter Caprara

Costumi Laura Costantini

Suono Stefano Savino

Aiuto regia Fabio Tagliavia

Montaggio Gianluca Cristofari

Musica Franco Eco

Una produzione LIME FILM in collaborazione con LEON FILM

Prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone

Cast Artistico:

Riccardo Maria Manera, Jenny De Nucci ,Emanuele Turetta, Anna Canepa, Antonio

Rampino, Mirko Frezza, Tiziana Foschi, Marina Suma, Manuela Morabito, Alessandro Incerto, Pino Quartullo, Mario Bois ,Loris Loddi, Roberto Pappalardo.

L’International Tour Film Festival è patrocinato da: MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal.

Media Partner Rai Radio 3