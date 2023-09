Corsi gratuiti di Lingua Italiana per stranieri a Cerveteri, un ponte tra culture • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale è orgogliosa di annunciare l’inizio dei corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri. Questi corsi, dedicati ai cittadini di tutte le nazionalità presenti nel territorio, rappresentano un’opportunità straordinaria per l’integrazione e il dialogo interculturale.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto di integrazione e ha dichiarato: “Cerveteri è una comunità accogliente e aperta, orgogliosa della sua diversità. I corsi gratuiti di lingua italiana rappresentano un passo importante verso una maggiore integrazione tra i nostri cittadini e coloro che hanno scelto di chiamare Cerveteri casa. La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per la piena partecipazione nella nostra comunità e per la costruzione di legami solidi tra le persone di diverse origini.”

Il Sindaco ha continuato: “Vogliamo sottolineare l’importanza di questo progetto e incoraggiare tutti i nostri cittadini stranieri a partecipare attivamente. L’apertura alla diversità arricchisce la nostra comunità e crea legami che vanno al di là delle barriere linguistiche. Questi corsi offrono una straordinaria opportunità di crescita personale e di inclusione.”

Prosegue il Vicesindaco, con delega alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione, Federica Battafarano: “L’obiettivo di questi corsi è non solo quello di insegnare la lingua italiana ma anche quello di creare un ambiente accogliente e inclusivo in cui tutte le studentesse e gli studenti possano condividere le proprie esperienze e conoscere le altre culture e tradizioni”.

“Questa iniziativa”, continua il Vicesindaco, “è possibile grazie al lavoro profuso con grande energia e passione dall’Associazione ASHA (Accoglienza, Solidarietà, Humanitas Ascolto), che ringrazio, che ha strutturato i corsi di apprendimento della lingua italiana.

L’amministrazione comunale è fiera di patrocinare questo progetto che promuove l’inclusione e la coesione sociale. Invito tutte le persone interessate a non perdere questa preziosa opportunità, partecipando l’11 ottobre alla giornata inaugurale”.

Per partecipare ai corsi gratuiti di lingua italiana, sarà infatti sufficiente presentarsi al Centro Polivalente di Via Luni Cerenova il giorno 11 ottobre 2023 tra le ore 15:00 e le ore 18:00. Non è necessario prenotarsi in anticipo.

I corsi si terranno poi, ogni mercoledì dal 18 ottobre sempre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Centro Polivalente di Via Luni Cerenova.

I corsi sono completamente gratuiti e aperti a tutti i cittadini stranieri che desiderano imparare la lingua italiana. Gli insegnanti altamente qualificati guideranno gli studenti attraverso le lezioni, offrendo un supporto personalizzato.

I corsi gratuiti di lingua italiana saranno offerti a tre livelli di competenza:

Livello A0, A1, A2.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Associazione ASHA: Rossella Carissimi cel. 339 2636515

Delegata per la consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi Cerveteri: Lucia Lepore cel. 339 6561228

Psicologa e Psicoterapeuta: Carmen R. Chilet B. cel. 338 4819863