Ins plaude l'amministrazione di Ladispoli per il paco giochi di piazza Domitilla - Terzo Binario News

il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, fa sapere che negli ultimi cinque anni molti cittadini, per le vie brevi, si sono rivolti al Movimento de quo chiedendo di interessarci sulla situazione dello stato del parco giochi di piazza Domitilla a Ladispoli (Roma) e diversi sono stati i comunicati stampa con i quali abbiamo segnalato lo stato di degrado in cui versava il parco giochi di piazza Domitilla.

Comunicati stampa ancora visibili su fonti aperte, ma puntualmente ignorati, ovvero non presi in considerazione dalla precedente Amministrazione, tra cui è compreso il comunicato stampa dell’aprile 2017. Oggi possiamo dire che è un giorno di Festa, perché, non si può escludere, che si sia unita la volontà di Dio con la volontà umana a favore del prossimo, in particolare, per la gioia dei bambini e delle loro famiglie, tenuto conto dell’opera realizzata concretamente, e che verrà inaugurata Sabato 27 Febbraio 2021 alle ore 16:00, così come si apprende da fonti aperte.

Difatti, Ins ha sempre ascoltato i cittadini e Domenica 21 Febbraio 2021, è stato invitato a partecipare all’evento relativo al “Progetto di riqualificazione parco giochi di Piazza Domitilla – panchine piazza Domitilla” dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Daniela Marongiu, persona molto sensibile all’ascolto delle persone e dotata di energia molto positiva messa a disposizione dei cittadini per la soluzione più efficace e concreta, in tempi rapidi.

Inoltre si ringrazia l’attuale Amministrazione alla quale vanno i doppi complimenti per la meravigliosa riqualificazione del parco giochi di Piazza Domitilla a Ladispoli (Roma) a cui hanno partecipato per renderla speciale, le opere dipinte sulle panchine dagli artisti dell’Associazione Culturale Nuova Luce, e soprattutto perché viene portata a termine con sinergia e concretamente, durante questo brutto periodo di pandemia, un concreto fatto storico per la Città di Ladispoli (Roma) e, quindi, complimenti alla Ditta incaricata che ha curato con dovizia i lavori eseguiti di riqualificazione del parco giochi.