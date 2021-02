Bellantone: "A parte gli spot, da Grando non un intervento sul sociale" - Terzo Binario News

“È fattuale che l’amministrazione Grando gestisce la città di Ladispoli come un supermercato: si esibiscono prodotti spot per attirare la gente che, una volta dentro, alla fine si prende di tutto.

Ormai siamo in campagna elettorale e a Ladispoli è evidente che è in essere una campagna di marketing per fidelizzare quanti più cittadini possibile.

Se così non fosse non saremmo costretti a cibarci, a ritmo pressoché quotidiano, gli spot autoelogiativi che l’amministrazione Grando fa girare sui social, nelle trasmissioni radio – televisive e con ogni altro mezzo di diffusione.

Certo, bisogna riconoscere che ci sono iniziative condivisibili perché oggettivamente utili ma la loro enfatizzazione a fronte del clamoroso silenzio su questioni che non sono certamente di secondaria importanza stride come quando vicino ad una terzina di Dante ci trovi gli scritti di chi si è fatto un quartino di vino.

Dopo aver visto entrare prepotentemente nelle nostre case la realizzazione della copertura dello stadio, la gittata della base del futuro palazzetto dello sport ed il solerte spennellare del Sindaco, ci piacerebbe che questi o la sua assessora ai Servizi Sociali facessero un tour nelle strutture adibite per i servizi alle persone disabili, a partire dal “teatro” Vannini dove sono stati allocati alla meno peggio, per rendere edotti i cittadini sulle condizioni in cui li hanno ridotti.

Ma ciò evidentemente non si confà con la campagna di marketing e con l’avanzare dei tempi di quella elettorale c’è da aspettarsi di trovare nelle nostre buche per le lettere il “foglio delle offerte” dell’amministrazione Grando.

Beh, visto come sono state clamorosamente smentite da questa amministrazione le promesse fatte alle famiglie che vivono la realtà dell’handicap, a partire dai tagli contro i quali abbiamo fortemente protestato e non certo finendo con il loro spossessamento dai locali nell’area artigianale, invitiamo il Sindaco Grando a uscire dal mondo edulcorato in cui si è rifugiato al punto di non riuscire a parlare dei danni fatti dalla sua assessora ai Servizi Sociali ai ragazzi disabili del Parco degli Angeli.

Affrontare anche gli argomenti scomodi è indice di maturità che va al di là dei “like” sui social e della correttezza che un primo cittadino deve anche all’ultimo dei suoi amministrati”.

Filippo Bellantone Presidente APS Parco degli Angeli Onlus