Iniziative a Cerveteri con Carrello Solidale e Farmaco Sospeso - Terzo Binario News

“In questi giorni a Cerveteri, anche in vista del Natale, hanno preso nuovamente il via due nuove iniziative solidali.

CARRELLO SOLIDALE: abbiamo posizionato nei vari supermercati e alimentari di Cerveteri dei carrelli solidali dove poter lasciare generi alimentari di prima necessità, prodotti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene. Ogni giorno, la Protezione Civile passerà a ritirarli per poi realizzare i pacchi alimentari da distribuire alle famiglie

HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA: Carrefour Cerveteri, in Largo A. Loreti n.2 (vicino il Mercato del Venerdì), TODIS, in Via Aurelia, km42 (direzione Civitavecchia), Hurrà Cerveteri, in Viale Manzoni n. 74/76, CONAD CERVETERI, in Largo Almunecar n.13, Carrefour Express Cerenova, in Viale Fregene n.82, Decò Cerveteri, in Via Settevene Palo n.1G (altezza svincolo autostradale), Alimentari da Giancarlo Mariana, Piazza Aldo Moro n.14, Supermercato Metà Valcanneto, Largo Claudio Monteverdi n.25.

Per i soli prodotti per la persona, come sapone per le mani, bagnoschiuma, igiene personale, igiene per la casa ha aderito anche il Maury’s in Largo Almunecar n.20.

FARMACO SOSPESO: recandosi in una delle cinque farmacie comunali di Cerveteri, sarà possibile donare uno o più farmaci da banco, da mettere a disposizione delle famiglie più in difficoltà che ne faranno richiesta. IN LOCANDINA LE CINQUE FARMACIE”

Alessio Pascucci