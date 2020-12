Borse di studio per orfani: fondi dal Ministero dell'Interno - Terzo Binario News

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali Lucia Cordeschi

Borse di studio a favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito a seguito del delitto ex art. 575 e 576, primo comma n. 5.1cp, ovvero per omicidio dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c.p.

Il Ministero degli Interni ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio per l’annualità 2017-2018 e 2019 in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre e degli orfani di madre a seguito a seguito del delitto ex art. 575 e 576, primo comma n. 5.1cp, ovvero per omicidio dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c.p.

La domanda, entro il 28 febbraio2021, deve essere indirizzata a Prefettura di Roma – Area 1 Quater – Ordine e Sicurezza Pubblica – via IV Novembre, n. 119/A – 00187 Roma o tramite pec: estorsione.usuraprefrm@pec.interno.it.

Per maggiori informazioni 06.67291 o protocollo.prefrm@pec.interno.it.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali Lucia Cordeschi.