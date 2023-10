Iniziano gli screening oncologici gratuiti a Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che, da lunedì 9 ottobre fino al 30 novembre, in piazza Falcone, alle spalle del palazzetto comunale, sarà possibile sottoporsi agli screening oncologici della mammella, (gratuito per donne dai 50 ai 74 anni), della cervice uterina, (gratuito donne dai 24 ai 64 anni), del colon retto (gratuito per uomini dai 50 ai 74 anni). Il camper dell’Azienda sanitaria locale Rm4 sarà operativo dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. L’iniziativa è stata fortemente richiesta dall’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando che da tempo ha avviato con l’Asl Rm4 un proficuo rapporto di collaborazione nel campo della prevenzione.

“Ringraziamo la Asl per la disponibilità – afferma Alessandra Feduzi, assessore alla sanità – la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per tutelare la salute come confermano le statistiche. I cittadini hanno dimostrato lo scorso mese di apprezzare le giornate dedicate alla prevenzione, in un solo giorno oltre duecento persone si sono sottoposte agli screening nel camper sul lungomare Marina di Palo nonostante il maltempo”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero verde 800 539762. O inviare una mail a coordinamento.screening@aslroma4.it.