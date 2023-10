Nuova Acropoli Ladispoli e Aism unite per la lotta alla Sclerosi multipla • Terzo Binario News

Domenica 8 ottobre Nuova Acropoli sarà nuovamente a fianco dell’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’appuntamento è in piazza Rossellini a Ladispoli, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, con l’evento “La Mela di AISM”, un’occasione di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi per la sclerosi multipla, una grave malattia, cronica, imprevedibile e spesso invalidante.

Come provare a sconfiggerla? Con un vecchio modo di dire: “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Granny smith, golden e noared: ce ne è per tutti i gusti!

Giova ricordare che la scienza negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante, ma le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva, come anche poter assistere le persone che ne sono affette e le loro famiglie.

L’evento, svolto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, rinnova la collaborazione tra le due associazioni, rendendo concreto il motto “essere utili dove necessita”. Per i volontari di Nuova Acropoli, inoltre, è occasione di riflessione filosofica sul senso della malattia e della salute, come anche della vita e della morte, e dell’importanza di vivere consapevolmente il tempo che abbiamo, di promuovere quell’essere umano dentro di noi, favorendo, al di là delle differenze, una vitale solidarietà.

Appuntamento allora a domenica 8 ottobre in piazza Rossellini, tutti uniti per un obiettivo comune: far scomparire la sclerosi multipla!