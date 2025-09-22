 India è bella e dolce e si merita una famiglia che la ami • Terzo Binario News

India è bella e dolce e si merita una famiglia che la ami

Set 22, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Si chiama INDIA questa bellissima Pastore Tedesco nata 26.5.2021. di taglia medio/grande.

INDIA é molto equilibrata, brava con tutti, abituata in appartamento, qualità che non le hanno risparmiato l’abbandono in canile. Il suo bel muso e i suoi occhi esprimono tutto il suo stupore e dolore ma INDIA è pronta per una bellissima famiglia per sempre.

INDIA E’  ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerla , previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e   X @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159