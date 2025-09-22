India è bella e dolce e si merita una famiglia che la ami • Terzo Binario News

Si chiama INDIA questa bellissima Pastore Tedesco nata 26.5.2021. di taglia medio/grande.

INDIA é molto equilibrata, brava con tutti, abituata in appartamento, qualità che non le hanno risparmiato l’abbandono in canile. Il suo bel muso e i suoi occhi esprimono tutto il suo stupore e dolore ma INDIA è pronta per una bellissima famiglia per sempre.

INDIA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

