India è bella e dolce e si merita una famiglia che la ami • Terzo Binario News

Si chiama INDIA questa bellissima Pastore Tedesco nata 26.5.2021. di taglia medio/grande.
INDIA é molto equilibrata, brava con tutti, abituata in appartamento, qualità che non le hanno risparmiato l’abbandono in canile. Il suo bel muso e i suoi occhi esprimono tutto il suo stupore e dolore ma INDIA è pronta per una bellissima famiglia per sempre.
INDIA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerla , previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159