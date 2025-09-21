Appello: adozioni urgenti per due cani e una micia • Terzo Binario News

GINO dolce cagnolino di taglia media contenuta nato 17.9.2024 E’ stato recuperato a Milano in p.zza della Repubblica il 24.7.2025.

Inizialmente diffidente poi si lascia andare, adatto alla vita in appartamento.

GINO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi c’è Polly una bella micia.bellissima, dolcissima gattina nata 5.9.2022 Carattere meraviglioso é molto buona e affettuosa.

Vaccinata, sterilizzata, testata FIV FELV negativa, microchippata

Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Siamo disperati! Cerchiamo con estrema urgenza un’adozione per Leone, cucciolo di soli 6 mesi, si affida con prassi sanitaria tramite iter di adozione.

Rischia il canile Per richieste, contattarmi al numero 3272332040 sono Elisa, oppure presso indirizzo di posta: associazionesosanimali@gmail.com.

Un ringraziamento di cuore per chi ci aiuterà con la ricerca!



