Appello: adozioni urgenti per due cani e una micia • Terzo Binario News

Appello: adozioni urgenti per due cani e una micia

Set 21, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

GINO dolce cagnolino di taglia media contenuta nato 17.9.2024  E’ stato recuperato a Milano in p.zza della Repubblica il 24.7.2025.

Inizialmente diffidente poi si lascia andare, adatto alla vita in appartamento.

GINO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi c’è Polly una bella micia.bellissima, dolcissima gattina  nata 5.9.2022 Carattere meraviglioso é molto buona e affettuosa.

Vaccinata, sterilizzata, testata FIV FELV negativa, microchippata

Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento,  presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159

Siamo disperati! Cerchiamo con estrema urgenza un’adozione per Leone, cucciolo di soli 6 mesi, si affida con prassi sanitaria tramite iter di adozione.

Rischia il canile Per richieste, contattarmi al numero 3272332040 sono Elisa, oppure presso indirizzo di posta: associazionesosanimali@gmail.com.

Un ringraziamento di cuore per chi ci aiuterà con la ricerca!