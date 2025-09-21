Appello: adozioni urgenti per due cani e una micia • Terzo Binario News

GINO dolce cagnolino di taglia media contenuta nato 17.9.2024 E’ stato recuperato a Milano in p.zza della Repubblica il 24.7.2025.
Inizialmente diffidente poi si lascia andare, adatto alla vita in appartamento.
GINO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
E poi c’è Polly una bella micia.bellissima, dolcissima gattina nata 5.9.2022 Carattere meraviglioso é molto buona e affettuosa.
Vaccinata, sterilizzata, testata FIV FELV negativa, microchippata
Venite a conoscerli entrambi, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Siamo disperati! Cerchiamo con estrema urgenza un’adozione per Leone, cucciolo di soli 6 mesi, si affida con prassi sanitaria tramite iter di adozione.
Rischia il canile Per richieste, contattarmi al numero 3272332040 sono Elisa, oppure presso indirizzo di posta: associazionesosanimali@gmail.com.
Un ringraziamento di cuore per chi ci aiuterà con la ricerca!