Si Litorale Nord apre la sezione di Cerveteri • Terzo Binario News

La nostra famiglia cresce!

Nel 2022, nasce a Ladispoli il nostro circolo di Sinistra Italiana, denominato Litorale Nord perché riferimento per tutte le città a noi vicine fino al territorio di Civitavecchia.

Nelle sfide elettorali degli ultimi 4 anni, abbiamo raccolto centinaia di preferenze e rafforzato la nostra presenza.

In pochi anni, le richieste di iscrizione al nostro partito, ha fatto nascere altri circoli: Civitavecchia, Santa Marinella e in ultimo di tempo, Cerveteri.

Il nostro Partito diventa così di fondamentale importanza: la vicinanza geografica con Cerveteri, e quindi anche politica, ci dà la possibilità di creare una rete di sinistra in questo ampio territorio al nord di Roma.

Mentre alcuni gridano al fallimento dei partiti, per favorire le liste civiche, il segnale che arriva anche da Cerveteri è ben diverso: linee programmatiche precise, condivisione di obiettivi comuni.

Rivolgiamo le nostre congratulazioni alle Compagne e ai Compagni di Cerveteri e auguriamo loro un buon Lavoro soprattutto per i prossimi mesi che saranno molto impegnativi.

Si Litorale Nord