Campiello a Civitavecchia, tutto pronto per la serata di martedì • Terzo Binario News

Arriva a Civitavecchia il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Martedì 23 giugno i cinque finalisti della 64^ edizione del Premio saranno a Civitavecchia, alle ore 20.00 al Porto Storico, presso la Fontana del Vanvitelli, per la prima tappa del Tour Estivo che li vede protagonisti dell’estate letteraria italiana.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto e Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e con il supporto di numerose realtà industriali.

La serata, condotta da Giampiero Marrazzo, giornalista e conduttore Raitre, e Alessandra Tedesco, giornalista e conduttrice di Radio 24, sarà dedicata alla presentazione dei cinque autori finalisti del Premio Campiello 2026: Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia” (Quodlibet), Marcello Fois con “L’immensa distrazione” (Einaudi), Valeria Parrella con “La ragazzina” (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) ed Elena Varvello con “La vita sempre” (Ugo Guanda Editore).