di Claudio Bellumori

Incidente sulla via Anguillarese, poco dopo il centro Enea. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una Fiat Seicento e una Lancia Musa. Il tutto è accaduto alle 19,30 di lunedì 31 agosto.

Due donne sono state soccorse, per accertamenti, dal personale del 118. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia Roma Cassia.