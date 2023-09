Incidente sulla Tuscolana, all’altezza di via Rocca di Papa. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra uno scooter Honda Sh e una Nissan. Il conducente del motoveicolo è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Vannini.

L’episodio è avvenuto alle 7 di oggi, venerdì 29 settembre. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo VII Appio.