Carabinieri di Roma arrestano tre giovani per possesso di stupefacenti • Terzo Binario News

ROMA – In poche ore, i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato tre persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in zona Roma Nord.

Nella serata di ieri, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un 24enne romano trovato in possesso di 100 g di hashish e 20 di cocaina, occultati nella sua autovettura.

Un 18enne romano, invece, notato percorrere a piedi via Cogliate in tarda serata, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 200 g di hashish.

Ad esito del rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati.

In manette anche un 15enne romano che, fermato mentre percorreva a piedi via Boccea in tarda serata, è stato trovato in possesso di 67 g di hashish e di un bilancino di precisione.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.