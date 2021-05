Incidente sulla Braccianese Claudia: bimba sbalza fuori dall'auto ribaltata, mamma incastrata nell'abitacolo - Terzo Binario News

Entrambe elitrasportate al Gemelli

Alle ore 15:40 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso la strada provinciale Braccianese Claudia, in corrispondenza del bivio per località La Bianca per incidente stradale.

Una donna 38enne di nazionalità italiana alla guida di una Chevrolet Spark, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e terminando la corsa fuori strada. A bordo con la donna anche la figlia di 10 anni, che è balzata fuori dall’automezzo durante il ribaltamento dell’auto mentre la mamma è rimasta incastrata nell’abitacolo.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, che era quasi in bilico sulla scarpata, frenato da alcuni arbusti e balzato oltre il guard rail. Sul posto anche i carabinieri di Allumiere

Entrambe sono state elistrasportate in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli.