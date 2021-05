Maria compie 100 anni: gli auguri di Virginia Raggi e la pergamena consegnata dall'agente della Polizia locale - Terzo Binario News

Maria il 7 maggio ha compiuto 100 anni. Nata in un paese in provincia di Ascoli Piceno, è residente in zona Primavalle. Nel giorno del suo compleanno un agente motociclista della Polizia locale, che presta in servizio in Campidoglio, le ha consegnato una pergamena.

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha detto: “Un piccolo gesto per testimoniare il nostro affetto e per esprimerle i nostri migliori auguri! Gli anziani sono le nostre radici, sono il nostro legame con il passato, con la nostra memoria. Ci ricordano chi siamo e da dove veniamo. Ancora tanti auguri alla signora Maria!”.