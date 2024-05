Incidente sul Raccordo: scontro auto-moto, un morto • Terzo Binario News

Incidente sul Raccordo all’altezza del chilometro 62,400. Nella mattinata odierna, poco dopo le 6, si è verificato il sinistro che ha coinvolto un’auto e una moto. Secondo quanto appreso, il centauro è deceduto.

Il traffico è al momento deviato in complanare, al chilometro 59,400. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico, in piena sicurezza, e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.