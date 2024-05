Incidente a Morena: dodicenne investito da auto, è grave • Terzo Binario News

Il ragazzino elitrasportato in ospedale, alla guida del veicolo un 86enne

Incidente a Morena. Nel pomeriggio di ieri, alle 17,30, un bambino di 12 anni – per cause in corso di accertamento – è stato investito da una Hyundai i10 con a bordo un uomo di 86 anni. Il tutto è avvenuto in via del Casale Agostinelli, all’altezza del civico 147. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il minore fosse in bici.

Il ragazzino è stato elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli: è grave. L’anziano alla guida del veicolo è stato accompagnato, per accertamenti, al Policlinico di Tor Vergata.

Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano.

c.b.

Foto Facebook Dany D. Gruppo Sei di Morena se…