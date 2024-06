Incidente sul Raccordo, scontro auto-mezzo pesante: un morto • Terzo Binario News

Incidente sul Grande Raccordo Anulare. Una italiano di 54 anni è morto, un 21enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. L’episodio è avvenuto alle 2,50 del 13 giugno all’altezza del chilometro 57, all’altezza dello svincolo per la Pontina e la Via del Mare. A scontarsi un’autocisterna e una vettura. La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata.

La vittima, secondo quanto appreso, si trovava sul mezzo pesante. Presenti la Polizia stradale di Settebagni e i Vigili del fuoco, che hanno inviato tre mezzi ( 11A 4A CRRC).

Il tratto del Grande Raccordo Anulare è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi della Stradale.